Joli Mois de l’Europe 2026 dans la métropole clermontoise, Maison Marie Marvingt, Clermont-Ferrand
Joli Mois de l’Europe 2026 dans la métropole clermontoise, Maison Marie Marvingt, Clermont-Ferrand lundi 4 mai 2026.
Joli Mois de l’Europe 2026 dans la métropole clermontoise 4 mai – 1 juin Maison Marie Marvingt Puy-de-Dôme
gratuit, ouvert à tou.te.s, certains événements sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T10:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00
Autour de la Journée de l’Europe, le mois de mai est entièrement consacré à fêter et découvrir l’Union européenne !
Dans la métropole clermontoise, le Centre Europe Direct vous propose des expositions, des ciné-débats, des conférences, un concours d’éloquence, une vélo-balade européenne, le village italien et une fête de l’Europe !
En partenariat avec de nombreuses associations locales. Ouvert à tou.te.s et gratuit.
Maison Marie Marvingt 17 rue baudelaire clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Jacques Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://europedirectclermontmetropole.eu/ »}]
Une fête de l’Europe tout le mois de mai ! Vélo-balade européenne fête de l’Europe
Ville de Clermont-Ferrand/Direction de la Communication
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