Jolly Roger Fest J.3 Hatebreed + Pavement Punishment Tours
Jolly Roger Fest J.3 Hatebreed + Pavement Punishment Tours dimanche 21 juin 2026.
Tours
Jolly Roger Fest J.3 Hatebreed + Pavement Punishment
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Hatebreed + Pavement Punishment
Hatebreed
(hardcore légendes • USA)
Incroyable mais vrai, les légendes Hatebreed monteront à bord pour cloturer, d’une claque enorme, le Jolly Roger Fest !
Depuis 1994, le gang du Connecticut délivre des hymnes metal hxc massifs et fédérateurs. Le pont du Bateau se prépare à recevoir une déferlante de breakdowns et circle pits dont il se souviendra un moment.
Pavement Punishment
(Hardcore Crossover • Tours) 26 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Hatebreed + Pavement Punishment
L’événement Jolly Roger Fest J.3 Hatebreed + Pavement Punishment Tours a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37
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