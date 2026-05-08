Tours

Jolly Roger Fest J.3 Hatebreed + Pavement Punishment

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Hatebreed + Pavement Punishment

Hatebreed

(hardcore légendes • USA)

Incroyable mais vrai, les légendes Hatebreed monteront à bord pour cloturer, d’une claque enorme, le Jolly Roger Fest !

Depuis 1994, le gang du Connecticut délivre des hymnes metal hxc massifs et fédérateurs. Le pont du Bateau se prépare à recevoir une déferlante de breakdowns et circle pits dont il se souviendra un moment.

Pavement Punishment

(Hardcore Crossover • Tours) 26 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Hatebreed + Pavement Punishment

L’événement Jolly Roger Fest J.3 Hatebreed + Pavement Punishment Tours a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37