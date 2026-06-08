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JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mardi 29 septembre 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : CLOITRE DES JACOBINS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 29 septembre 2026

Fin : mardi 29 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Cet interprète admirable se double d’un écrivain dont les ouvrages, sur Beethoven en particulier, traduisent l’acuité de la réflexion.
De Mendelssohn à Schumann, son récital se veut célébration du miracle de la musique, plus puissante et plus juste que les mots dans l’expression du sentiment.

A programme
– MENDELSSOHN
– JANACEK
– KURTAG
– KIRSTEN
– SCHUMANN 15  .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

This admirable performer doubles up as a writer whose works, on Beethoven in particular, reflect the acuity of his thinking.

L’événement JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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