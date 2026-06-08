JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Cet interprète admirable se double d’un écrivain dont les ouvrages, sur Beethoven en particulier, traduisent l’acuité de la réflexion.

De Mendelssohn à Schumann, son récital se veut célébration du miracle de la musique, plus puissante et plus juste que les mots dans l’expression du sentiment.

A programme

– MENDELSSOHN

– JANACEK

– KURTAG

– KIRSTEN

– SCHUMANN 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This admirable performer doubles up as a writer whose works, on Beethoven in particular, reflect the acuity of his thinking.

L’événement JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE