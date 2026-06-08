JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mardi 29 septembre 2026.
Toulouse
JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Cet interprète admirable se double d’un écrivain dont les ouvrages, sur Beethoven en particulier, traduisent l’acuité de la réflexion.
De Mendelssohn à Schumann, son récital se veut célébration du miracle de la musique, plus puissante et plus juste que les mots dans l’expression du sentiment.
A programme
– MENDELSSOHN
– JANACEK
– KURTAG
– KIRSTEN
– SCHUMANN 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
This admirable performer doubles up as a writer whose works, on Beethoven in particular, reflect the acuity of his thinking.
L’événement JONATHAN BISS (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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