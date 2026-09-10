Jonathan Plurien + Louis Victor + Patré Patrik, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Jonathan Plurien + Louis Victor + Patré Patrik 18 et 19 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T22:15:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T01:30:00+02:00

JONATHAN PLURIEN – 22 h 15

N’attendez plus et laissez-vous transporter dans l’univers de Jonathan Plurien et Sylvie Tavie. Ensemble, ils vous montreront comment croquer la vie à travers un show musical et humoristque.

Qu’attendez-vous ? Moi, Jonathan Plurien…

LOUIS VICTOR – 23 h

Looser Magnifique, Louis Victor délivre une pop frontale, à la fois sarcastique, tendre et profondément humaine. Quelque part entre l’énergie nerveuse du post-punk, le groove synthétique et une shlag wave assumé, son univers musical s’appuie sur des références aussi variées que LCD Soundsystem, Talking Heads ou Mac DeMarco. En studio, il est accompagné par Mathieu Gramoli (Her, Dajak, Victor Mechanick) au sein du label LVCO.

Mais c’est surtout dans l’écriture que le projet prend sa singularité. Louis Victor y déploie une galerie de personnages et de situations ordinaires, traversées par une même figure : celle du “looser magnifique” lucide mais jamais cynique, fragile mais toujours en mouvement.

PATRÉ PATRIK – 23 h 45

Patré Patrik appuie sur des touches et des boutons, tentant de ne pas tourner en rond. Derrière ses boites à rythmes et synthétiseurs, il tâche de délurer les corps et les cœurs. Ce sera dansant certainement, chaotique peut-être, amusant ou déroutant…

Un live machine varié entre Techno et Chiptune agrémenté d’Electro, saupoudré de GhettoTek, assaisonné de DnB et avec un peu de tout en dessert !

Gratuit, entrée libre

Tout public

Vendredi 18 septembre, 22 h 15

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Un concert de “Variétoche” Pop entre Katerine, Henri Dès et Mac DeMarco, imaginé par Louis Victor et Jonathan Plurien pour une soirée musicale à la Gare Saint Sauveur, suivi de Patré Patrik en live !

Louis Victor