Jonglage à la médiathèque !, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Jonglage à la médiathèque ! Samedi 25 avril, 15h30 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Samedi 25 avril – 15h30

Dans le cadre du focus cirque, l’ÉSACTO’ LIDO – École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie lance la balle en vous proposant plusieurs numéros de jonglage ! Entre deux lectures, faites une pause massues et diabolo. L’occasion de profiter d’un joyeux impromptu de cirque et découvrir, par la même occasion l’univers de plusieurs des artistes jongleurs diplômés de cette école.

Un moment suspendu à partager entre poésie, balles de contact et sourires !

Médiathèque Saint-Cyprien

Durée : 35 min

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

