Jongloria Multitaskus Salle polyvalente Clamecy

Jongloria Multitaskus

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 21:00:00

2026-03-19

Dans le cadre de Côté Jardin en partenariat avec La Maison Nevers Spectacle Jongloria Multitaskus Les lois de la jonglerie enfin dévoilées !

Karen Bourre, jongleuse de haut niveau, pratique sa passion du matin au soir, même en cuisinant, en rangeant sa maison ou en discutant au téléphone. A ses côtés, son mari l’assiste assidûment pour assurer ses performances, et nous révèle ainsi les dessous de leur quotidien hors du commun !

En mêlant humour et performance, le duo de circassiens tentera d’expliquer comment réussir à bien rater, comment apprécier l’échec et relativiser la gravité. Sans laquelle d’ailleurs, les jongleurs n’existeraient pas… ou est-ce l’inverse ? Ils explorent ainsi la chute, non comme un échec, mais comme une opportunité de jeu et de création.

Depuis plus de 12 ans, la Compagnie Opopop réinvente la jonglerie et le théâtre d’objets en créant des spectacles à l’univers unique, où la poésie rencontre la prouesse technique. Née de la rencontre entre Karen Bourre, jongleuse virtuose, et Julien Lanaud, maître de la lumière et de la scénographie, la compagnie a su conquérir un large public, avec plus de 650 représentations en France et à l’international.

Un spectacle pour petits et grands où la magie opère, où la jonglerie devient poésie, et où chaque chute est un envol vers l’imaginaire ! A partir de 6 ans .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

