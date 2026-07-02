Jordi Savall, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Jordi Savall Samedi 16 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T21:40:00+01:00

Fin : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T21:40:00+01:00

Baroque et instruments d’époque

Entouré de ses musiciens, Jordi Savall poursuit son exploration de l’Histoire, dont la musique est un fil tendu au‑dessus des mers, reliant Orient, Occident, Ancien et Nouveau monde. Avec ce programme qui mêle les traditions séfarades, basques, portugaises, espagnoles et leurs métamorphoses sud‑américaines, le musicien catalan et son ensemble d’improvisateurs hors pair nous emmènent cueillir les pommes d’or, trésors musicaux de leur Jardin des Hespérides.

Programme

Folías antiguas :

Anonyme, Folía De la vida deste mundo (1480)

Anonyme, Folías Rodrigo Martines (1490)

Diego Ortiz, Romanesca & Passamezzo moderno (Rome, 1553)

Les anciennes traditions catalanes et séfarades :

Anonyme de Catalogne, Jordi Savall, Planctus

Anonyme séfarade, Jordi Savall, Hermosa muchachica

Gaspar Sanz

Jácaras & Canarios

Instrucción de Música sobre la Guitarra Española (Saragosse, 1674)

Variations & improvisations :

Pedro Guerrero,Moresca

Anonyme d’Angleterre, Greensleeves to a Ground

Anonyme, improvisations, Guaracha

Las anciennes traditions basques et portugaises :

Jordi Savall, Aurtxo txikia negarrez, Anonyme du Pays Basque,

Anonyme

Folías portuguesas y gallegas

Codex « Trujillo del Perú » (Lima, 1780)

Tonada del Chimo

Folías criollas Cachua serranita

La isla de la Chacona :

Anonyme, Ninha era la infanta (1521)

Santiago de Murcia (1673-1739)

Cumbees (Codex Saldívar 4, Mexique 1720)

Lucas Ruiz de Ribayaz, Chaconas (Luz y norte, 1677)



Glosados & improvisations :

Francisco Correa de Arauxo,3 Glosas sobre Todo el mundo en general (Alcalá de Henares, 1626)

Anonyme,improvisations Canarios

Antonio Valente

I_mprovisations_

Gallarda napolitana (Naples, 1576)

El Jarabe loco (Mexique, 1700)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698067-jordi-savall »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-jordi-savall-86241 »}]

Le Jardin des Hespérides | Hespèrion XXI Baroque et instruments d’époque