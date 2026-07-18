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Joseph, Jean, Claude et les autres… Mémorial de la Shoah Paris

jeudi 29 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Joseph, Jean, Claude et les autres… Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif : 6€</p>

À partir d’analyse d’extraits de films, cet atelier évoque la vie d’enfants juifs en France sous l’Occupation. Tout en analysant les choix de mise en scène et en s’initiant au langage cinématographique, les participants découvrent l’histoire d’enfants cachés.

Durée : 2 h30.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).

Réserver

Atelier et visite pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Pendant les vacances de la Toussaint
Le jeudi 29 octobre 2026
de 14h00 à 16h30
payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T15:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T14:00:00+02:00_2026-10-29T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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