Joseph, Jean, Claude et les autres… Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

À partir d’analyse d’extraits de films, cet atelier évoque la vie d’enfants juifs en France sous l’Occupation. Tout en analysant les choix de mise en scène et en s’initiant au langage cinématographique, les participants découvrent l’histoire d’enfants cachés.

Durée : 2 h30.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).

Réserver

Atelier et visite pour les familles (enfant à partir de 10 ans).



Pendant les vacances de la Toussaint

Le jeudi 29 octobre 2026

de 14h00 à 16h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T15:00:00+01:00

fin : 2026-10-29T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-29T14:00:00+02:00_2026-10-29T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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