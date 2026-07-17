JOUBe, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Informations pratiques

JOUBe Mercredi 26 août, 20h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Si l’homme-orchestre était adepte de mobilité active, il s’appellerait JOUBe. Derrière ce nom de scène, se cache Romain Joubert, musicien de formation, bricoleur et cycliste par passion. D’abord moyen de locomotion pour parcourir le Jura et le Groenland dans une logique de durabilité, son vélo est devenu son nouvel instrument de musique. Armé de micros de contact, de quelques cordes, d’un petit clavier et d’une ribambelle de potards, JOUBe distille une musique électro, dansante et festive partout où il passe.

En circulant de ville en ville, en traversant les frontières, le Français a aussi capté et enregistré des sons et des témoignages qu’il utilise lors de ses sets pour embarquer le public dans ses explorations. La Bâtie vous embarque dans ce dancefloor nomade, de l’Ariana à la plage d’Hermance jusqu’au lycée de Saint-Genis-Pouilly. Avec JOUBe, la musique roule, relie et transforme chaque étape en fête improvisée.

En plus de son concert du 26 août, deux escapades cyclo-électroniques sont prévues avec JOUBe. Points de rendez-vous et détails annoncés ultérieurement !

Jeudi 27 août 19:00 – Plage d’Hermance

Vendredi 28 août 19:00 – Saint Genis-Pouilly

Un accueil avec le soutien de la Ville de Saint-Genis-Pouilly, avec la collaboration du CERN et du Lycée International Ferney Voltaire – site de Saint-Genis-Pouilly. Un accueil en collaboration avec la commune d’Hermance.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/joube »}]

Il se déplace d’un concert à l’autre à la force de ses mollets ! Son vélo sonorisé se transforme en machine à groover pour offrir un set électro qui mérite le maillot jaune.

Emmanuelle Rosso