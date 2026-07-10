Jouer la mouette 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Jouer la mouette

Lundi 9 novembre 2026 de 19h à 21h30.

Mercredi 11 novembre 2026 de 18h à 20h30.

Jeudi 12 novembre 2026 de 19h à 21h30.

Vendredi 13 novembre 2026 de 20h à 22h30. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 19:00:00

fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :

2026-11-09 2026-11-11 2026-11-12 2026-11-13

La troupe de la compagnie Vol Plané se réunit pour monter la pièce de Tchekhov, La Mouette. Derrière cette tentative, il y a les aspirations des artistes et leurs désirs de changement.Enfants

Deux générations d’artistes se réunissent pour tenter de monter La Mouette. Dans cette célèbre œuvre de Tchekhov, Treplev s’apprête à présenter la pièce qu’il a écrite pour Nina, dont il est éperdument amoureux, devant sa mère Arkadina, célèbre actrice, et son amant Trigorine, auteur à succès.

Le temps d’une soirée, le public est invité à prendre part aux festivités et à partager les interrogations de la troupe sur ce qui les réunit et les sépare dans ce projet. En effet, jouer La Mouette, c’est pénétrer dans un monde en plein déclin au sein duquel les personnages et les artistes oscillent entre frustration et indignation. Chacun, chacune cherche à sa manière à donner un sens à sa vie en dépit du manque de perspectives.

Cette pièce est une mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Entre débordements imprévus et tentative de tenir bon, la réalité et la fiction s’entremêlent. La musique toujours présente permettra de parler au-delà des mots et de raconter notre foi dans l’après. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 43 58 contact@theatremassalia.com

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English :

The cast of the Vol Plan%E9 theater company is coming together to stage Chekhov’s play, *The Seagull*. Behind this endeavor lie the artists’ aspirations and their desire for change.

L’événement Jouer la mouette Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille