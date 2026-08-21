UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pessac

Jouons avec les livres, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

mercredi 2 septembre 2026 · Bibliothèque Pablo Neruda · Pessac

Jouons avec les livres, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pablo Neruda
Adresse
16 bis All. des Mimosas, Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Jouons avec les livres 2 – 30 septembre, les mercredis Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.
Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire
Chaque mercredi, retrouvez les bibliothécaires de Pablo Neruda pour écouter la lecture d’un album. Vous pourrez ensuite découvrir un jeu inspiré de l’histoire lue.

Freepik

À voir aussi à Pessac (Gironde)