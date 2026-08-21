Jouons avec les livres, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Informations pratiques

Jouons avec les livres 2 – 30 septembre, les mercredis Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Chaque mercredi, retrouvez les bibliothécaires de Pablo Neruda pour écouter la lecture d’un album. Vous pourrez ensuite découvrir un jeu inspiré de l’histoire lue.

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