UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Jouons !, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Jouons ! Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société et jouons ensemble !
En collaboration avec les bibliothécaires du département jeunesse
A partir de 12 ans

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)