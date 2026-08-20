Jouons !, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Jouons ! Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de société et jouons ensemble !

En collaboration avec les bibliothécaires du département jeunesse

A partir de 12 ans

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille