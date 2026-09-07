Jouons en famille !, Musée du Donjon, Niort

Informations pratiques

Jouons en famille ! 19 et 20 septembre Musée du Donjon Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez jouer en famille ! Jeux de société, jeux de construction et univers de figurines investissent le monument le temps d’un week-end placé sous le signe du partage, de la découverte et du jeu. Petits et grands trouveront de quoi s’amuser !

Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort, France Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549281428 https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-du-donjon/index.html L’existence d’un castrum est attestée depuis le milieu du Xe siècle. La construction du donjon par Henri II Plantagenêt ou son fils Richard remonte à la fin du XIIe siècle. Il avait pour but essentiel la protection du port comme en attestent la position des archères dirigées vers la ville et ses fenêtres ouvertes à l’opposé. Le donjon est utilisé comme prison, au XVIIIe siècle, puis abrite les archives départementales au XIXe siècle, pour finalement devenir musée du costume poitevin en 1896. Le donjon se trouve au centre de la grande enceinte à laquelle il était relié par deux courtines délimitant une zone carrée, flanquée de tours aux angles et d’un châtelet.

Venez jouer en famille ! Jeux de société, jeux de construction et univers de figurines investissent le monument le temps d’un week-end placé sous le signe du partage, de la découverte et du jeu. et !…

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