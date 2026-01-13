Jouons ensemble Nouveautés du printemps Rue Marcel Cachin Domérat
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2026-03-18 14:00:00
2026-03-18
Pratique de jeux de société sur une sélection de titres avec l’équipe Co-libris. L’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis. Dès 6 ans.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Play board games on a selection of titles with the Co-libris team. The perfect opportunity to spend some quality time with family and friends. Ages 6 and up.
