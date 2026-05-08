Jour de l’Orgue Église Réformée de Pentemont PARIS

La classe d’orgue du Conservatoire Gabriel Fauré et sa vingtaine d’élèves dont le plus jeune est âgé de 7 ans seulement, s’investissent cette année encore dans ce projet du Jour de l’Orgue, et vous convient au concert qu’ils joueront au temple de Pentemont (Paris 7ème), sur le très bel orgue Cavaillé-Coll (1846)/Fossaert(2014) de 3 claviers -pédalier et 36 jeux, ce samedi 9 Mai à 16h30. Le jeu des jeunes musiciens sera retransmis sur un grand écran dans la nef.

Dans le cadre du Jour de l’Orgue Initié par Orgue en France, la classe d’orgue du Conservatoire Gabriel Fauré vous convie au concert au Temple de Pentemont.

Les élèves jouent sur un orgue Cavaillé-Coll, chef d’oeuvre d’instrument et vous proposent un programme varié, dynamique, virtuose mais aussi emprunt de poésie, de calme et de sérénité. Une très riche et enthousiasmante expérience!

Le samedi 09 mai 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T19:30:00+02:00

fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T16:30:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00

Église Réformée de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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