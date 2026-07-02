Journal de famille décalé, Le Château d’Eau, Toulouse

Informations pratiques

Journal de famille décalé Samedi 6 février 2027, 10h00 Le Château d’Eau Haute-Garonne

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T10:00:00+01:00 – 2027-02-06T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-06T10:00:00+01:00 – 2027-02-06T18:00:00+01:00

La journée débutera par une visite commentée de l’exposition « Bialoweza, la forêt vivante de Lech et Simona » au centre culturel Saint-Cyprien, puis le groupe se rendra à la bibliothèque du Château d’Eau.

A partir d’un corpus d’archives personnelles, les participants écriront une nouvelle histoire de famille collective.

Après un temps de sélection des images, de mise en page et de façonnage, le récit prendra la forme d’un petit objet photographique collectif.

Un partenariat Centre culturel Saint-Cyprien / Le Château d’Eau.

Une proposition en écho à l’exposition « Bialoweza, la forêt vivante de Lech et Simona » (centre culturel Saint-Cyprien, bibliothèque Cartailhac du Museum, jardin royal, berges de la Garonne).

Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.

A partir d’un corpus d’archives personnelles, les participants écriront une nouvelle histoire de famille collective.

© Gril Alexandre, Gril René – Mairie de Toulouse, Archives municipales,34Fi131-Photo de groupe