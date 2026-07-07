Journée aquarelle Les ateliers de l’été Place de l’hôtel de ville Saint-Calais

Informations pratiques

Saint-Calais

Journée aquarelle Les ateliers de l’été

Place de l’hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Atelier Journal de couleurs initiation à l’aquarelle et création d’un journal dans lequel restituer les sensations que suscitent les couleurs autour de nous.

Atelier Journal de couleurs initiation à l’aquarelle et création d’un journal dans lequel restituer les sensations que suscitent les couleurs autour de nous.

Dès 12 ans

– Gratuit

sur inscription via service.culturel@saint-calais.fr .

Place de l’hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

%AB Color Journal %BB Workshop: An introduction to watercolor painting and the creation of a journal in which to capture the feelings evoked by the colors around us.

L’événement Journée aquarelle Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72