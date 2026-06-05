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Journée Art & Patrimoine Tours

Journée Art & Patrimoine Tours

Journée Art & Patrimoine Tours dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Place Plumereau

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif enfant

Tours

Journée Art & Patrimoine

Place Plumereau Tours Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Une journée pour prendre le temps de découvrir et de dessiner les rues médiévales de Tours dans un esprit Carnet de croquis.
Ouvert à tous les niveaux de dessin, même débutant.
Chaque participant est guidé individuellement selon son niveau.
À partir de 12 ans.
Une journée pour prendre le temps de découvrir et de dessiner les rues médiévales de Tours dans un esprit Carnet de croquis.
Ouvert à tous les niveaux de dessin, même débutant.
Chaque participant est guidé individuellement selon son niveau.
À partir de 12 ans. 35  .

Place Plumereau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 34 57 07  helenecamus.leprismedelart@gmail.com

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English :

A day to discover and draw the medieval streets of Tours in the spirit of a sketchbook.
Open to all drawing levels, even beginners.
Each participant is guided individually according to his/her level.
Minimum age 12.

L’événement Journée Art & Patrimoine Tours a été mis à jour le 2026-06-01 par Tours Val de Loire Tourisme

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