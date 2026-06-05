Tours

Journée Art & Patrimoine

Place Plumereau Tours Indre-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une journée pour prendre le temps de découvrir et de dessiner les rues médiévales de Tours dans un esprit Carnet de croquis.

Ouvert à tous les niveaux de dessin, même débutant.

Chaque participant est guidé individuellement selon son niveau.

À partir de 12 ans.

Une journée pour prendre le temps de découvrir et de dessiner les rues médiévales de Tours dans un esprit Carnet de croquis.

Ouvert à tous les niveaux de dessin, même débutant.

Chaque participant est guidé individuellement selon son niveau.

À partir de 12 ans. 35 .

Place Plumereau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 34 57 07 helenecamus.leprismedelart@gmail.com

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English :

A day to discover and draw the medieval streets of Tours in the spirit of a sketchbook.

Open to all drawing levels, even beginners.

Each participant is guided individually according to his/her level.

Minimum age 12.

L’événement Journée Art & Patrimoine Tours a été mis à jour le 2026-06-01 par Tours Val de Loire Tourisme