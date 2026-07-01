Journée artistique à L’Assemblaye Yvetot
mercredi 15 juillet 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Journée artistique à L’Assemblaye
8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Envie de laisser parler votre créativité tout en passant un agréable moment de partage ? Le tiers-lieu vous donne rendez-vous pour une journée artistique autour de deux activités originales. Peinture sur le thème du coucher de soleil (10h) créez votre propre tableau aux couleurs chaleureuses de l’été. Cyanotype (14h) découvrez cette technique photographique fascinante qui utilise la lumière du soleil pour révéler de magnifiques créations aux nuances de bleu. .
8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06 virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org
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English : Journée artistique à L’Assemblaye
L’événement Journée artistique à L’Assemblaye Yvetot a été mis à jour le 2026-07-09 par Yvetot Normandie Tourisme
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