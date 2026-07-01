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AGENDA · Yvetot

Journée artistique à L’Assemblaye Yvetot

mercredi 15 juillet 2026 · Yvetot

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
8 Rue du Champ de Mars
Ville
76190 Yvetot
Département
Seine-Maritime
Tarif

Yvetot

Journée artistique à L’Assemblaye

8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Envie de laisser parler votre créativité tout en passant un agréable moment de partage ? Le tiers-lieu vous donne rendez-vous pour une journée artistique autour de deux activités originales. Peinture sur le thème du coucher de soleil (10h) créez votre propre tableau aux couleurs chaleureuses de l’été. Cyanotype (14h) découvrez cette technique photographique fascinante qui utilise la lumière du soleil pour révéler de magnifiques créations aux nuances de bleu.   .

8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06  virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org

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English : Journée artistique à L’Assemblaye

L’événement Journée artistique à L’Assemblaye Yvetot a été mis à jour le 2026-07-09 par Yvetot Normandie Tourisme

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