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AGENDA · La Séguinière

Journée Atelier avec les Animaux La Séguinière

mercredi 22 juillet 2026 · La Séguinière

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Allée François 1er
Ville
49280 La Séguinière
Département
Maine-et-Loire
Tarif
55 55

La Séguinière

Journée Atelier avec les Animaux

Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Journée d’atelier de médiation par l’animal, le mercredi 22 Juillet 2026.
Pour les enfants et adolescents de 4 à 15 ans.
Au Programme
– Promenades des chiens
– Atelier petits-soigneurs
– Atelier créatif animaux imaginaires
– Atelier œufs
– Agility avec les chiens
Prévoir un pique-nique

Places limitées, inscriptions en ligne.   .

Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26  labonnepatte49@gmail.com

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English :

Animal-Assisted Therapy Workshop Day, Wednesday, July 22, 2026.

L’événement Journée Atelier avec les Animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais

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