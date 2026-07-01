Journée Atelier avec les Animaux La Séguinière
mercredi 22 juillet 2026 · La Séguinière
Informations pratiques
La Séguinière
Journée Atelier avec les Animaux
Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Journée d’atelier de médiation par l’animal, le mercredi 22 Juillet 2026.
Pour les enfants et adolescents de 4 à 15 ans.
Au Programme
– Promenades des chiens
– Atelier petits-soigneurs
– Atelier créatif animaux imaginaires
– Atelier œufs
– Agility avec les chiens
Prévoir un pique-nique
Places limitées, inscriptions en ligne. .
Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
Animal-Assisted Therapy Workshop Day, Wednesday, July 22, 2026.
L’événement Journée Atelier avec les Animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais