Informations pratiques

La Séguinière

Journée Atelier avec les Animaux

Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Journée d’atelier de médiation par l’animal, le mercredi 22 Juillet 2026.

Pour les enfants et adolescents de 4 à 15 ans.

Au Programme

– Promenades des chiens

– Atelier petits-soigneurs

– Atelier créatif animaux imaginaires

– Atelier œufs

– Agility avec les chiens

Prévoir un pique-nique

Places limitées, inscriptions en ligne. .

Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

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English :

Animal-Assisted Therapy Workshop Day, Wednesday, July 22, 2026.

L’événement Journée Atelier avec les Animaux La Séguinière a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais