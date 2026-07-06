Journée au jardin Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Au programme : des animations proposées tout au long de la journée dans le jardin et les différents espaces de la médiathèque, des transats pour simplement écouter les oiseaux ou lire un livre, et des jeux de plein air en accès libre…
- 10h – 13h : atelier d’autoréparation de vélo sur le parvis de la médiathèque. Comme tous les samedis matins, les bénévoles de l’association Cyclocube vous accompagnent pour apprendre à réparer votre vélo !
- 10h30 – 11h30 : lectures pour les
enfants (à partir de 2 ans) dans le jardin
- 10h30 – 11h30 : Grand bain – Le réveil des oiseaux en Bresse, écoute immersive d’un album de musique dans l’auditorium
- 15h – 17h : sensibilisation à la broderie pour réparer les vêtements usagers
- 18h – 19h : concert folk pop des Roman Candles dans l’auditorium
En cas d’intempéries, les animations auront lieu en intérieur.
Samedi 26 septembre
Tout public
Entrée libre
Journée festive dans le jardin de la médiathèque : venez écouter des histoires et de la musique, apprendre à réparer votre vélo ou apprendre à broder pour réparer vos vêtements.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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