Journée au jardin Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Au programme : des animations proposées tout au long de la journée dans le jardin et les différents espaces de la médiathèque, des transats pour simplement écouter les oiseaux ou lire un livre, et des jeux de plein air en accès libre…

10h – 13h : atelier d’autoréparation de vélo sur le parvis de la médiathèque. Comme tous les samedis matins, les bénévoles de l’association Cyclocube vous accompagnent pour apprendre à réparer votre vélo !

10h30 – 11h30 : lectures pour les

enfants (à partir de 2 ans) dans le jardin

enfants (à partir de 2 ans) dans le jardin 10h30 – 11h30 : Grand bain – Le réveil des oiseaux en Bresse, écoute immersive d’un album de musique dans l’auditorium

15h – 17h : sensibilisation à la broderie pour réparer les vêtements usagers

18h – 19h : concert folk pop des Roman Candles dans l’auditorium

En cas d’intempéries, les animations auront lieu en intérieur.

Samedi 26 septembre

Tout public

Entrée libre

Journée festive dans le jardin de la médiathèque : venez écouter des histoires et de la musique, apprendre à réparer votre vélo ou apprendre à broder pour réparer vos vêtements.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

