Journée Bien-être – samedi 14 mars 2026, Maison de Quartier – La Maison Bleue, Rennes

Journée Bien-être – samedi 14 mars 2026 Samedi 14 mars, 09h00 Maison de Quartier – La Maison Bleue Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Première édition d’une Journée Bien-être à la Maison Bleue

Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des activités, ateliers, conférences, stands, consacrés au bien-être, à la gestion des émotions, à la connaissance de son corps, ainsi que différentes pratiques et méthodes favorisant la santé et le bien-être au quotidien.

– Les activités, ateliers et conférences sont gratuits.

Inscription nécessaire pour les activités et ateliers, en raison du nombre de places limité.

– Restauration : réservation et paiement pour le repas avant le 1er mars.

Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://lamaisonbleuerennes.fr/journee-bien-etre-samedi-14-mars-2026 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-nord-saint-martin/evenements/journee-bien-etre »}] https://lamaisonbleuerennes.fr/

Activités, ateliers, conférences, stands, restauration La Maison Bleue Bien-être

La Maison Bleue