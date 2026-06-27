JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR HALLE AUX MARCHANDS Rieumes
mardi 1 décembre 2026 · HALLE AUX MARCHANDS · Rieumes
Informations pratiques
Rieumes
JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 10:30:00
fin : 2026-12-01 15:30:00
Date(s) :
2026-12-01
Participez à une journée dédiée au sommeil.
10h30/12h30 Escape Game Places limitées- Inscription obligatoire
Repas Auberge Espagnole
14h/15h30 Conférence ouverte à tous .
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie prevention.seniors@cc-coeurdegaronne.fr
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English :
Take part in a day dedicated to sleep.
L’événement JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR Rieumes a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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