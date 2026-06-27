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JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR HALLE AUX MARCHANDS Rieumes

mardi 1 décembre 2026 · HALLE AUX MARCHANDS · Rieumes

JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR HALLE AUX MARCHANDS Rieumes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
HALLE AUX MARCHANDS
Adresse
1 Place des Marchands
Ville
31370 Rieumes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Rieumes

JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 10:30:00
fin : 2026-12-01 15:30:00

Date(s) :
2026-12-01

Participez à une journée dédiée au sommeil.
10h30/12h30 Escape Game Places limitées- Inscription obligatoire
Repas Auberge Espagnole
14h/15h30 Conférence ouverte à tous   .

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie   prevention.seniors@cc-coeurdegaronne.fr

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English :

Take part in a day dedicated to sleep.

L’événement JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR Rieumes a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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