JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR HALLE AUX MARCHANDS Rieumes

Informations pratiques

Rieumes

JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 10:30:00

fin : 2026-12-01 15:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Participez à une journée dédiée au sommeil.

10h30/12h30 Escape Game Places limitées- Inscription obligatoire

Repas Auberge Espagnole

14h/15h30 Conférence ouverte à tous .

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie prevention.seniors@cc-coeurdegaronne.fr

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English :

Take part in a day dedicated to sleep.

L’événement JOURNEE BIEN VIEILLIR BIEN DORMIR Rieumes a été mis à jour le 2026-08-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE