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Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Place Joseph Pitel Thury-Harcourt-le-Hom

samedi 26 septembre 2026 · Place Joseph Pitel · Thury-Harcourt-le-Hom

Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Place Joseph Pitel Thury-Harcourt-le-Hom

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Place Joseph Pitel
Adresse
Centre aquatique AQUASUD
Ville
14220 Thury-Harcourt-le-Hom
Département
Calvados
Tarif

Thury-Harcourt-le-Hom

Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud

Place Joseph Pitel Centre aquatique AQUASUD Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud
Venez participer à une journée placée sous le signe du bien-être, de la santé et du sport, avec un objectif commun promouvoir le sport santé pour tous !

Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Au programme, de nombreuses activités accessibles à tous
– Fit & Run (Course à pied / Course d’obstacles / Kayak / CrossFit / Natation)
– Marche adaptée et marche nordique
– Pilates
– Soins et bien-être

Et au centre aquatique Aquasud Aquagym, Aquabike, Toboggan aquatique, Spa et espace détente

Sur réservation

Une journée conviviale, sportive et solidaire à partager en famille ou entre amis !   .

Place Joseph Pitel Centre aquatique AQUASUD Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 03 18 

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English : Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud

‘Get Active for Your Health’ Day with Aquasud

L’événement Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Suisse Normande

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