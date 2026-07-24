Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Place Joseph Pitel Thury-Harcourt-le-Hom

Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud

Place Joseph Pitel Centre aquatique AQUASUD Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud

Venez participer à une journée placée sous le signe du bien-être, de la santé et du sport, avec un objectif commun promouvoir le sport santé pour tous !

Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Au programme, de nombreuses activités accessibles à tous

– Fit & Run (Course à pied / Course d’obstacles / Kayak / CrossFit / Natation)

– Marche adaptée et marche nordique

– Pilates

– Soins et bien-être

Et au centre aquatique Aquasud Aquagym, Aquabike, Toboggan aquatique, Spa et espace détente

Sur réservation

Une journée conviviale, sportive et solidaire à partager en famille ou entre amis ! .

Place Joseph Pitel Centre aquatique AQUASUD Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 03 18

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English : Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud

‘Get Active for Your Health’ Day with Aquasud

L’événement Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Suisse Normande