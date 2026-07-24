Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Place Joseph Pitel Thury-Harcourt-le-Hom
samedi 26 septembre 2026 · Place Joseph Pitel · Thury-Harcourt-le-Hom
Informations pratiques
Thury-Harcourt-le-Hom
Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud
Place Joseph Pitel Centre aquatique AQUASUD Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud
Venez participer à une journée placée sous le signe du bien-être, de la santé et du sport, avec un objectif commun promouvoir le sport santé pour tous !
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la Ligue contre le cancer.
Au programme, de nombreuses activités accessibles à tous
– Fit & Run (Course à pied / Course d’obstacles / Kayak / CrossFit / Natation)
– Marche adaptée et marche nordique
– Pilates
– Soins et bien-être
Et au centre aquatique Aquasud Aquagym, Aquabike, Toboggan aquatique, Spa et espace détente
Sur réservation
Une journée conviviale, sportive et solidaire à partager en famille ou entre amis ! .
Place Joseph Pitel Centre aquatique AQUASUD Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 03 18
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English : Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud
‘Get Active for Your Health’ Day with Aquasud
L’événement Journée Bougez pour votre santé avec Aquasud Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Suisse Normande
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