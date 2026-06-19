Journée bretonne à la salle des fêtes du village Campan
Journée bretonne à la salle des fêtes du village Campan samedi 20 juin 2026.
Campan
Journée bretonne
à la salle des fêtes du village CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisée par l’association Pyren’Eire. Danse, musique, crêpes et fest-noz pour une journée aux couleurs de Bretagne.
15h à 17h — Tournoi de palet breton
15h à 18h — Stage de danse bretonne avec Gilles Carré
18h30 à 19h30 — Spectacle musical Le soñ de l’eau avec Charles Quimbert et François Chapron
19h30 à 21h — Apéro et repas (crêpes et galettes, menu 10€)
21h — Folk-noz avec Congrega Durêve et guests, session bretonne pour finir .
à la salle des fêtes du village CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 06 84 71
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English :
Organized by the Pyren’Eire association. Dance, music, crêpes, and a fest-noz for a day celebrating all things Breton.
L’événement Journée bretonne Campan a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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