Journée chantiers ouverts : future Station Blagnac, Future Station Blagnac, Blagnac

Informations pratiques

Journée chantiers ouverts : future Station Blagnac Samedi 19 septembre, 10h00 Future Station Blagnac Haute-Garonne

Accès libre et gratuit, sans réservation. Tenue règlementaire : manches longues, pantalon et chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tisséo Ingénierie renouvelle sa journée « Chantiers ouverts » et invite le grand public à découvrir quatre chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac-Cité de l’Espace et Labège-Madron.

À Blagnac, partez à la découverte d’une future station hyperconnectée. Explorez l’envergure du pôle d’échanges multimodal, observez les travaux de génie civil au plus près et descendez jusqu’au quai de la station.

Future Station Blagnac 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie 05 61 14 48 50 https://www.projetsmetro.tisseo.fr/ https://www.instagram.com/tisseo_officiel/;https://www.linkedin.com/company/tisseo-ingenierie/ La future station de la ligne C Blagnac sera implantée au cœur d’une esplanade arborée, pôle d’échanges connectant métro, tramway, liaisons cyclables et aéroport.

Cette station “hyper connectée” sera conçue pour faciliter les cheminements entre les différents modes de transport et réduire les temps d’échange. Elle offrira une liaison directe avec la ligne de Tramway T1 et la Ligne Aéroport* qui permettra de relier la gare Toulouse Matabiau et l’aéroport Toulouse Blagnac en 24 minutes seulement.

* Ligne à haute fréquence équipée de nouvelle rame conçue pour le besoin spécifique des voyageurs. La future Station Blagnac est accessible via le tramway T1.

Tisséo Ingénierie renouvelle sa Journée Chantiers Ouverts en permettant au grand public de découvrir 4 chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac – Cité de et :…

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