Journée contre l’homophobie Soumans
Journée contre l’homophobie Soumans samedi 16 mai 2026.
Soumans
Journée contre l’homophobie
Salle polyvalente Soumans Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Journée contre l’homophobie!
Une journée pour dire non à la discrimination et pour dire oui à l’amour et au respect.
Karaoké à partir de 18h30, rediffusion de concerts avec buvette et restauration sur place. .
Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12
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English : Journée contre l’homophobie
L’événement Journée contre l’homophobie Soumans a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Confluence Tourisme
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