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Journée contre l’homophobie Soumans

Journée contre l’homophobie Soumans

Journée contre l’homophobie Soumans samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 23600 Soumans

Département : Creuse

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Soumans

Journée contre l’homophobie

Salle polyvalente Soumans Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Journée contre l’homophobie!
Une journée pour dire non à la discrimination et pour dire oui à l’amour et au respect.
Karaoké à partir de 18h30, rediffusion de concerts avec buvette et restauration sur place.   .

Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12 

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English : Journée contre l’homophobie

L’événement Journée contre l’homophobie Soumans a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Confluence Tourisme

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