Soumans

Journée contre l’homophobie

Salle polyvalente Soumans Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Journée contre l’homophobie!

Une journée pour dire non à la discrimination et pour dire oui à l’amour et au respect.

Karaoké à partir de 18h30, rediffusion de concerts avec buvette et restauration sur place. .

Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12

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English : Journée contre l’homophobie

L’événement Journée contre l’homophobie Soumans a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Confluence Tourisme