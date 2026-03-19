Informations pratiques

Barr

Journée couleurs d’automne

place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Immense jardin aux couleurs automnales. Horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes seront présents avec un large choix de plantes, fruits, légumes et produits du terroirs.

Chaque année la place de l’Hôtel de Ville se transforme en un immense jardin aux couleurs automnales. Sur la Place de l’Hôtel de Ville, ainsi que dans le Hall de réception. A cette occasion, seront présents des horticulteurs avec plantes, bulbes et légumes de saison, qui vous donneront des idées et des conseils pour réaliser et réussir vos plantations d’automne, des créateurs d’objets artisanaux, des produits du terroir.

Programme à venir… .

place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55 m.kormann@barr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A huge garden in autumn colors. Horticulturists, landscapers and nurserymen will be on hand with a wide selection of plants, fruit, vegetables and local produce.

L’événement Journée couleurs d’automne Barr a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du pays de Barr