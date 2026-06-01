Journée Culturelle Nigéro-Bretonne, Café associatif des Gallets, Rennes

Journée Culturelle Nigéro-Bretonne Samedi 13 juin, 16h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Une journée organisée par l’association « Tarbiyya Tatali Association d’Echanges Culturels Ille et Vilaine Niger ».

Au programme :

L’après-midi

16h – 16h30 : Danse bretonne

16h30 – 17h00 : Conteur nigérien. Lawa Aboubacar – Le one griot show, les contes du Sahel

– Le one griot show, les contes du Sahel 17h00 – 17h30 : Danse contemporaine. Aïcha Koraou

17h30 – 18h00 : Conteuse nigérienne. Rahina Balarabé – « contes et histoires de chez moi »

Soirée

A partir de 18h00 : Concerts live, jusqu’à 22h30. Avec Ganga Mix Duo, Pierre-Yves Prothais & Pierre-Yves Dubois , Kildjate Moussa Albadé & Guitariste

, & Guitariste 19h30 – 20h30 : Restauration sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne »}]

Table-ronde, Film-débat African Apocalypse, Contes, Danses, Musique nigéro-bretonne, Blues du désert, restauration… niger culture

Tarbiyya Tatali Association d’Echanges Culturels Ille et Vilaine Niger