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Journée Culturelle Nigéro-Bretonne, Café associatif des Gallets, Rennes

Journée Culturelle Nigéro-Bretonne, Café associatif des Gallets, Rennes

Journée Culturelle Nigéro-Bretonne, Café associatif des Gallets, Rennes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Café associatif des Gallets

Adresse : 26 Avenue Donzelot

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Sur réservation

Journée Culturelle Nigéro-Bretonne Samedi 13 juin, 16h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Une journée organisée par l’association « Tarbiyya Tatali Association d’Echanges Culturels Ille et Vilaine Niger ».
Au programme :
L’après-midi

  • 16h – 16h30 : Danse bretonne
  • 16h30 – 17h00 : Conteur nigérien. Lawa Aboubacar – Le one griot show, les contes du Sahel
  • 17h00 – 17h30 : Danse contemporaine. Aïcha Koraou
  • 17h30 – 18h00 : Conteuse nigérienne. Rahina Balarabé – « contes et histoires de chez moi »

Soirée

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne »}]
Table-ronde, Film-débat African Apocalypse, Contes, Danses, Musique nigéro-bretonne, Blues du désert, restauration… niger culture

Tarbiyya Tatali Association d’Echanges Culturels Ille et Vilaine Niger

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