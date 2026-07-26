Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Journée d’animations à Sainte Alvère

Plaine des sports Manon Hostens Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La ville de Sainte Alvere vous propose une journée d’animations pour tous! Un concours de pétanque vous est proposé à 15h suivi d’un repas dansant à 19h30. Un feu d’artifice clôturera la soirée en lumière!

Pensez à prendre vos couverts!

La ville de Sainte Alvère vous propose une journée d’animations pour tous! Un concours de pétanque vous est proposé à 15h suivi d’un repas dansant à 19h30. Un feu d’artifice clôturera la soirée en lumière!

Pensez à prendre vos couverts! .

Plaine des sports Manon Hostens Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 54 38 46

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English : Journée d’animations à Sainte Alvère

The town of Sainte-Alvère is organising a day of entertainment for everyone! There’ll be a pétanque competition at 3.30 pm, followed by a dinner dance at 7.30 pm. A fireworks display will bring the evening to a spectacular close!

Don’t forget to bring your cutlery!

L’événement Journée d’animations à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux