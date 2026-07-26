Journée d’animations à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau
samedi 8 août 2026 · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Journée d’animations à Sainte Alvère
Plaine des sports Manon Hostens Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La ville de Sainte Alvere vous propose une journée d’animations pour tous! Un concours de pétanque vous est proposé à 15h suivi d’un repas dansant à 19h30. Un feu d’artifice clôturera la soirée en lumière!
Pensez à prendre vos couverts!
La ville de Sainte Alvère vous propose une journée d’animations pour tous! Un concours de pétanque vous est proposé à 15h suivi d’un repas dansant à 19h30. Un feu d’artifice clôturera la soirée en lumière!
Pensez à prendre vos couverts! .
Plaine des sports Manon Hostens Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 54 38 46
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English : Journée d’animations à Sainte Alvère
The town of Sainte-Alvère is organising a day of entertainment for everyone! There’ll be a pétanque competition at 3.30 pm, followed by a dinner dance at 7.30 pm. A fireworks display will bring the evening to a spectacular close!
Don’t forget to bring your cutlery!
L’événement Journée d’animations à Sainte Alvère Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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