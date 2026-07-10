Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers Jardin des Lauriers – Michèle Palas Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 10:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Découvrez l’art du déplacement aux côtés de l’Art du Déplacement Academy Nantes (ADDAN).Inspirée des Yamakasi, cette discipline allie agilité, maîtrise de soi et dépassement de soi en apprenant à franchir les obstacles de son environnement : courir, sauter, grimper, s’équilibrer ou encore rouler.Une journée sportive et conviviale pour s’initier à cette pratique en toute sécurité, accessible dès 8 ans.???? Inscription obligatoire pour la journée complète auprès de l’Animation sportive municipale.

Jardin des Lauriers – Michèle Palas Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



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