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Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers Jardin des Lauriers – Michèle Palas Nantes

mardi 25 août 2026 · Jardin des Lauriers - Michèle Palas · Nantes

Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers Jardin des Lauriers – Michèle Palas Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Jardin des Lauriers - Michèle Palas
Adresse
4 Rue du Doubs
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 10:00 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Découvrez l’art du déplacement aux côtés de l’Art du Déplacement Academy Nantes (ADDAN).Inspirée des Yamakasi, cette discipline allie agilité, maîtrise de soi et dépassement de soi en apprenant à franchir les obstacles de son environnement : courir, sauter, grimper, s’équilibrer ou encore rouler.Une journée sportive et conviviale pour s’initier à cette pratique en toute sécurité, accessible dès 8 ans.???? Inscription obligatoire pour la journée complète auprès de l’Animation sportive municipale.

Jardin des Lauriers – Michèle Palas Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

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