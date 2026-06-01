Journée de Associations de Caudéran 2026, Place Germaine Tillion devant l’Eglise Saint Amand 33200, Bordeaux
Journée de Associations de Caudéran 2026, Place Germaine Tillion devant l’Eglise Saint Amand 33200, Bordeaux samedi 13 juin 2026.
Journée de Associations de Caudéran 2026 Samedi 13 juin, 09h00 Place Germaine Tillion devant l’Eglise Saint Amand 33200 Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Samedi 13 juin de 9h00 à 14h00 venez rencontrer une trentaine d’associations de Caudéran, s’informer, discuter avec les participants, sports, loisirs, musiques…
À 11h30 un apéritif sera offert par toutes les associations.
Contact par mail:
horizoncauderan@gmail.com
Organisé par l’association Horizon Caudéran
Riverains, commerçants, professions libérales et artisans de Caudéran depuis 2014.
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Journée des Associations de Caudéran Associations de Caudéran
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