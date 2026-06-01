Journée de Associations de Caudéran 2026, Place Germaine Tillion devant l’Eglise Saint Amand 33200, Bordeaux

Journée de Associations de Caudéran 2026 Samedi 13 juin, 09h00 Place Germaine Tillion devant l’Eglise Saint Amand 33200 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Samedi 13 juin de 9h00 à 14h00 venez rencontrer une trentaine d’associations de Caudéran, s’informer, discuter avec les participants, sports, loisirs, musiques…

À 11h30 un apéritif sera offert par toutes les associations.

Contact par mail:

horizoncauderan@gmail.com

Organisé par l’association Horizon Caudéran

Riverains, commerçants, professions libérales et artisans de Caudéran depuis 2014.

Place Germaine Tillion devant l’Eglise Saint Amand 33200 avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « horizoncauderan@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:horizoncauderan@gmail.com »}]

Journée des Associations de Caudéran Associations de Caudéran