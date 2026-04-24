Journée de clôture festival Jazz à la Harpe Bas du Parc de Beauregard Rennes
Journée de clôture festival Jazz à la Harpe Bas du Parc de Beauregard Rennes dimanche 31 mai 2026.
Journée de clôture festival Jazz à la Harpe Bas du Parc de Beauregard Rennes Dimanche 31 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Histoire de terminer en beauté cette 25ème édition du festival Jazz à la Harpe, quoi de mieux que de se retrouver ensemble autour d’un petit pique nique jazz ? Barbecues en accès libre et concerts to…
Histoire de terminer en beauté cette 25ème édition du festival Jazz à la Harpe, quoi de mieux que de se retrouver ensemble autour d’un petit pique-nique jazz ? Dans le cadre reposant du Parc de Beauregard, l’association 3 Regards vous propose des barbecues en libre accès et des concerts tout l’après-midi !
Retrouvez nos différents ensembles jazz et musiques actuelles.
Buvette et restauration sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00
1
0299594538 accueil@3regards.com http://jazzalaharpe.com
Bas du Parc de Beauregard 11 avenue André Mussat 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- [Rennes] Lancement du projet UREIC Au Village d’Alfonse, 38 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes Rennes 24 avril 2026
- [Rennes] Fresque du Climat Cleunay Centre social Cleunay, 49 Rue Jules Lallemand, 35000 Rennes Rennes 24 avril 2026
- VRAI DE VRAI — FESTIVAL Cinéma du TNB Rennes 24 avril 2026
- VRAI DE VRAI — FESTIVAL, Cinéma du TNB, Rennes 24 avril 2026
- Réécrire les contes : le nouveau pouvoir des autrices Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 24 avril 2026