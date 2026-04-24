Journée de clôture festival Jazz à la Harpe Bas du Parc de Beauregard Rennes Dimanche 31 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Histoire de terminer en beauté cette 25ème édition du festival Jazz à la Harpe, quoi de mieux que de se retrouver ensemble autour d’un petit pique nique jazz ? Barbecues en accès libre et concerts to…

Histoire de terminer en beauté cette 25ème édition du festival Jazz à la Harpe, quoi de mieux que de se retrouver ensemble autour d’un petit pique-nique jazz ? Dans le cadre reposant du Parc de Beauregard, l’association 3 Regards vous propose des barbecues en libre accès et des concerts tout l’après-midi !

Retrouvez nos différents ensembles jazz et musiques actuelles.

Buvette et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00

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0299594538 accueil@3regards.com http://jazzalaharpe.com

Bas du Parc de Beauregard 11 avenue André Mussat 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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