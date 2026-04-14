Journée de la parentalité, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Journée de la parentalité, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort mardi 21 avril 2026.
Journée de la parentalité 21 – 30 avril Médiathèque Assia Djebar Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:00:00+02:00
MARDI 21 AVRIL
Atelier initiation massage bébé
De 14h à 15h30 – au relais petite enfance.
Animé par une puéricultrice de la PMI. Parents et enfants entre 0 et 12 mois.
Gratuit – sur inscription auprès de la PMI au 06 01 44 62 41
Rencontre avec Alice Lamoureux
De 19h à 21h – à la médiathèque
Thème : « Corps, intimité et consentement : comment poser un cadre sécurisant pour mon enfant de 0-12 ans ? » Alice Lamoureux est consultante certifiée en éducation affective et sexuelle infantile.
Gratuit – entrée libre
MERCREDI 22 AVRIL
Atelier sport adapté post-natal
de 9h30 à 10h30 – en salle annie aubert
Destiné aux jeunes mamans d’enfants de 6 semaines à 3 mois. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.
Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr
Atelier sport adapté post-natal
de 10h45 à 11h45 – en salle annie aubert
Destiné aux jeunes mamans d’enfants de 4 mois à 1 an. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.
Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr
Atelier parents-enfants
de 14h à 16h – en salle annie aubert
Thème : les gestes de premier secours. Proposé par les P’tits héros girondins. Enfants de 7 à 11 ans. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.
Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr
escape game médiéval parents-enfants
de 14h à 16h – à la forteresse
N’hésitez pas à enfiler votre costume médiéval pour entreprendre cette quête. Familles avec enfants de 8 à 12 ans. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.
Gratuit – sur inscription au 05 56 57 48 40
Atelier parents-enfants
de 16h30 à 17h15 – en salle annie aubert
Thème : les gestes de premier secours. Proposé par les P’tits héros girondins. Enfants de 3 à 6 ans. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.
Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr
Les contrats avec les assistant(e)s maternel(le)
à 18h – en salle annie aubert
Information sur les contrats de travail pour l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le). Destiné aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s.
Gratuit – sur inscription à Rpe@ville-blanquefort.fr
JEUDI 23 AVRIL
Lieu accueil parents-enfants
de 9h30 à 11h30 – au relais petite enfance
Un espace de jeu et d’échanges pour les (futurs) parents et enfants de 0 à 4 ans. Gratuit – accès libre
Apéro des parents
à partir de 19h – point rencontre abcs en centre-ville
Venez échanger sur le quotidien d’être parents. Destiné aux parents d’enfants de 0 à 3 ans. Organisé par la crèche Les poussins.
Gratuit – sur inscription à creche.lespoussins@gmail.com
VENDREDI 24 AVRIL
Rendez-vous des grand-parents : la grand parentalité
de 14h à 15h30 – au relais petite enfance
Être grand-parent, comment trouver sa place ? Animé par la psychologue clinicienne Lolita Czeski. Destiné aux (futurs) grand-parents d’enfants.
Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr
SAMEDI 25 AVRIL
Parcours immersif « le joyeux baz’art »
à 9h30 – en crèches du pôle saint-louis
Découvrez le monde des arts en famille. Parents-enfants 0-4 ans.
gratuit – sans inscription
Concert jeune public « le tour du monde en musique »
A 10h et à 11h – en salle annie aubert
La harpiste de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et le chanteur du Chœur de l’Opéra ont envie de faire le tour du monde. Pas un vrai tour du monde bien sûr ! Le tour du monde sera musical, avec des berceuses et des chants d’Italie, de Bretagne, du Japon, et quelques surprises sonores.Enfants de 1 à 3 ans. 2 représentations de 30min. Places limitées.
Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr
Café papote « jumeaux »
à 10h – au relais petite enfance
Par l’association jumeaux + 33.Temps de rencontre et d’échange pour les parents et grand-parents de jumeaux.
Gratuit – entrée libre
Ciné goûter
Séance de cinéma pour les 6-9 ans avec goûter offert.
tarif 5,20€/pers. – sans inscription
LUNDI 27 AVRIL
Atelier parental « rencontre allaitement »
de 10h à 11h30 – au relais petite enfance
Pour les (futurs) parents. Animé par deux puéricultrices de PMI dont une conseillère en lactation DU. Un temps d’échange pour partager les expériences des parents autour de l’allaitement et s’informer auprès d’un professionnel de santé qualifié.
auprès d’un professionnel de santé qualifié.
Gratuit – sur inscription auprès de la PMI au 06 16 99 95 15
MARDI 28 AVRIL
ASSMAT DATING
de 18h à 20H – au relais petite enfance
Venez rencontrer des assistant(e)s maternel(le)s et découvrir le Relais Petite Enfance.
Gratuit – sur inscription à Rpe@ville-blanquefort.fr
MERCREDI 29 AVRIL
Gratuit – Accès libre
espace petite enfance jeux et motricité
de 9h30 à 12h30 ET DE 15H à 17h – en salle annie aubert
Parents-enfants 0-4 ans.
Baby-sitting dating
de 14h à 17h30 – hall du cinéma les colonnes
Venez rencontrer des baby-sitters ayant effectué une formation.
Stands d’informations
de 14h à 18h – hall du cinéma les colonnes
Sur les dispositifs répit parental, handicaps et loisirs, aides à domicile, proposés par les professionnels partenaires.
Atelier répit parental
De 14h à 18h – au 1 er étage de la médiathèque
Massages assis de 15 min, réalisés par une professionnelle, destinés aux (futurs) parents pour un moment de détente. enfants. Un accueil des enfants âgés de 3 ans et plus sera possible avec des jeux et des lectures.
Spectacle familial « la famille tatin »
à 17h – sous la halle du marché
Par la compagnie de la Tarte aux pommes. Des numéros de chant, jonglerie, danse, magie, des cascades en mobylette ; il n’en faut pas moins au burlesque Géronimo pour nous présenter sa famille. Dès 4 ans.
Et dès 14h, retrouvez le bibliambulle pour une parenthèse de lecture pour petits et grands !
JEUDI 30 AVRIL
de 9h30 à 11h30 – au relais petite enfance
Lieu accueil parents-enfants
Un espace de jeu et d’échanges pour les (futurs) parents et enfants de 0 à 4 ans.
Gratuit – Accès Libre
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:spe@ville-blanquefort.fr »}, {« link »: « mailto:Rpe@ville-blanquefort.fr »}, {« link »: « mailto:creche.lespoussins@gmail.com »}]
En partenariat avec la CAF, la PMI et les associations de la ville œuvrant dans le champ de la parentalité. parentalité journée
Service communication de Blanquefort
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