Journée de la parentalité, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Journée de la parentalité 21 – 30 avril Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:00:00+02:00

MARDI 21 AVRIL

Atelier initiation massage bébé

De 14h à 15h30 – au relais petite enfance.

Animé par une puéricultrice de la PMI. Parents et enfants entre 0 et 12 mois.

Gratuit – sur inscription auprès de la PMI au 06 01 44 62 41

Rencontre avec Alice Lamoureux

De 19h à 21h – à la médiathèque

Thème : « Corps, intimité et consentement : comment poser un cadre sécurisant pour mon enfant de 0-12 ans ? » Alice Lamoureux est consultante certifiée en éducation affective et sexuelle infantile.

Gratuit – entrée libre

MERCREDI 22 AVRIL

Atelier sport adapté post-natal

de 9h30 à 10h30 – en salle annie aubert

Destiné aux jeunes mamans d’enfants de 6 semaines à 3 mois. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.

Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr

Atelier sport adapté post-natal

de 10h45 à 11h45 – en salle annie aubert

Destiné aux jeunes mamans d’enfants de 4 mois à 1 an. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.

Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr

Atelier parents-enfants

de 14h à 16h – en salle annie aubert

Thème : les gestes de premier secours. Proposé par les P’tits héros girondins. Enfants de 7 à 11 ans. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.

Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr

escape game médiéval parents-enfants

de 14h à 16h – à la forteresse

N’hésitez pas à enfiler votre costume médiéval pour entreprendre cette quête. Familles avec enfants de 8 à 12 ans. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.

Gratuit – sur inscription au 05 56 57 48 40

Atelier parents-enfants

de 16h30 à 17h15 – en salle annie aubert

Thème : les gestes de premier secours. Proposé par les P’tits héros girondins. Enfants de 3 à 6 ans. Places limitées. Venir avec son tapis de sol.

Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr

Les contrats avec les assistant(e)s maternel(le)

à 18h – en salle annie aubert

Information sur les contrats de travail pour l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le). Destiné aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s.

Gratuit – sur inscription à Rpe@ville-blanquefort.fr

JEUDI 23 AVRIL

Lieu accueil parents-enfants

de 9h30 à 11h30 – au relais petite enfance

Un espace de jeu et d’échanges pour les (futurs) parents et enfants de 0 à 4 ans. Gratuit – accès libre

Apéro des parents

à partir de 19h – point rencontre abcs en centre-ville

Venez échanger sur le quotidien d’être parents. Destiné aux parents d’enfants de 0 à 3 ans. Organisé par la crèche Les poussins.

Gratuit – sur inscription à creche.lespoussins@gmail.com

VENDREDI 24 AVRIL

Rendez-vous des grand-parents : la grand parentalité

de 14h à 15h30 – au relais petite enfance

Être grand-parent, comment trouver sa place ? Animé par la psychologue clinicienne Lolita Czeski. Destiné aux (futurs) grand-parents d’enfants.

Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr

SAMEDI 25 AVRIL

Parcours immersif « le joyeux baz’art »

à 9h30 – en crèches du pôle saint-louis

Découvrez le monde des arts en famille. Parents-enfants 0-4 ans.

gratuit – sans inscription

Concert jeune public « le tour du monde en musique »

A 10h et à 11h – en salle annie aubert

La harpiste de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et le chanteur du Chœur de l’Opéra ont envie de faire le tour du monde. Pas un vrai tour du monde bien sûr ! Le tour du monde sera musical, avec des berceuses et des chants d’Italie, de Bretagne, du Japon, et quelques surprises sonores.Enfants de 1 à 3 ans. 2 représentations de 30min. Places limitées.

Gratuit – sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr

Café papote « jumeaux »

à 10h – au relais petite enfance

Par l’association jumeaux + 33.Temps de rencontre et d’échange pour les parents et grand-parents de jumeaux.

Gratuit – entrée libre

Ciné goûter

Séance de cinéma pour les 6-9 ans avec goûter offert.

tarif 5,20€/pers. – sans inscription

LUNDI 27 AVRIL

Atelier parental « rencontre allaitement »

de 10h à 11h30 – au relais petite enfance

Pour les (futurs) parents. Animé par deux puéricultrices de PMI dont une conseillère en lactation DU. Un temps d’échange pour partager les expériences des parents autour de l’allaitement et s’informer auprès d’un professionnel de santé qualifié.

auprès d’un professionnel de santé qualifié.

Gratuit – sur inscription auprès de la PMI au 06 16 99 95 15

MARDI 28 AVRIL

ASSMAT DATING

de 18h à 20H – au relais petite enfance

Venez rencontrer des assistant(e)s maternel(le)s et découvrir le Relais Petite Enfance.

Gratuit – sur inscription à Rpe@ville-blanquefort.fr

MERCREDI 29 AVRIL

Gratuit – Accès libre

espace petite enfance jeux et motricité

de 9h30 à 12h30 ET DE 15H à 17h – en salle annie aubert

Parents-enfants 0-4 ans.

Baby-sitting dating

de 14h à 17h30 – hall du cinéma les colonnes

Venez rencontrer des baby-sitters ayant effectué une formation.

Stands d’informations

de 14h à 18h – hall du cinéma les colonnes

Sur les dispositifs répit parental, handicaps et loisirs, aides à domicile, proposés par les professionnels partenaires.

Atelier répit parental

De 14h à 18h – au 1 er étage de la médiathèque

Massages assis de 15 min, réalisés par une professionnelle, destinés aux (futurs) parents pour un moment de détente. enfants. Un accueil des enfants âgés de 3 ans et plus sera possible avec des jeux et des lectures.

Spectacle familial « la famille tatin »

à 17h – sous la halle du marché

Par la compagnie de la Tarte aux pommes. Des numéros de chant, jonglerie, danse, magie, des cascades en mobylette ; il n’en faut pas moins au burlesque Géronimo pour nous présenter sa famille. Dès 4 ans.

Et dès 14h, retrouvez le bibliambulle pour une parenthèse de lecture pour petits et grands !

JEUDI 30 AVRIL

de 9h30 à 11h30 – au relais petite enfance

Lieu accueil parents-enfants

Un espace de jeu et d’échanges pour les (futurs) parents et enfants de 0 à 4 ans.

Gratuit – Accès Libre

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:spe@ville-blanquefort.fr »}, {« link »: « mailto:Rpe@ville-blanquefort.fr »}, {« link »: « mailto:creche.lespoussins@gmail.com »}]

En partenariat avec la CAF, la PMI et les associations de la ville œuvrant dans le champ de la parentalité. parentalité journée

Service communication de Blanquefort