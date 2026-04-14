Prix des lecteurs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Prix des lecteurs Mardi 28 avril, 19h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T19:00:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Soirée d’échanges autour de la sélection du Prix des lecteurs. En partenariat avec la médiathèque Assia Djebar et la ludo-médiathèque Polca du Taillan-Médoc.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Soirée d’échanges autour de la sélection du Prix des lecteurs. Prix des lecteurs lecteurs

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