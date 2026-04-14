Prix des lecteurs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Prix des lecteurs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort mardi 28 avril 2026.
Prix des lecteurs Mardi 28 avril, 19h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde
Entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T19:00:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00
Soirée d’échanges autour de la sélection du Prix des lecteurs. En partenariat avec la médiathèque Assia Djebar et la ludo-médiathèque Polca du Taillan-Médoc.
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Soirée d’échanges autour de la sélection du Prix des lecteurs. Prix des lecteurs lecteurs
Service communication de Blanquefort
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