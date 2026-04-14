Mobilité des apprentis agricoles de la Gironde, CDFAA de la Gironde, Blanquefort

Mobilité des apprentis agricoles de la Gironde 26 avril – 30 mai CDFAA de la Gironde Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T00:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T00:30:00+02:00

nos jeunes apprentis en viticulture seront en Italie pendant 3 semaines pour travailler et apprendre des nouvelles méthodes de travail

CDFAA de la Gironde 84 avenue du général de gaulle 33290 blanquefort Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pascale.labrousse@educagri.fr »}]

3 semaines d’immersion au sein d’exploitations viticoles italiennes mobilite europe