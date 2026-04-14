Mobilité des apprentis agricoles de la Gironde, CDFAA de la Gironde, Blanquefort
Mobilité des apprentis agricoles de la Gironde, CDFAA de la Gironde, Blanquefort dimanche 26 avril 2026.
Mobilité des apprentis agricoles de la Gironde 26 avril – 30 mai CDFAA de la Gironde Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T00:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T00:30:00+02:00
nos jeunes apprentis en viticulture seront en Italie pendant 3 semaines pour travailler et apprendre des nouvelles méthodes de travail
CDFAA de la Gironde 84 avenue du général de gaulle 33290 blanquefort Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pascale.labrousse@educagri.fr »}]
3 semaines d’immersion au sein d’exploitations viticoles italiennes mobilite europe
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