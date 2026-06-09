Journée de l’emploi Maison des Sports Cusset
mardi 6 octobre 2026 · Maison des Sports · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Journée de l’emploi
Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 09:00:00
fin : 2026-10-06 12:00:00
Date(s) :
2026-10-06
La Ville de Cusset organise avec Pôle emploi, la Mission Locale, le Point Info Jeunesse et l’association Made in Cusset Entreprises une nouvelle journée de l’emploi et de l’industrie le mardi 6 octobre 2026 de 9h à 12h.
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Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
The town of Cusset is organizing a new jobs and industry day on Tuesday, October 6, 2026, from 9am to 12pm, in conjunction with Pôle emploi, Mission Locale, Point Info Jeunesse and the Made in Cusset Entreprises association.
L’événement Journée de l’emploi Cusset a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations
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