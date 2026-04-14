Journée de médiation culturelle, La Casita, Caraman

Journée de médiation culturelle Samedi 25 avril, 10h00 La Casita Haute-Garonne

Sur inscription – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

10h-12h30 : Atelier théâtre – « Rêver l’impossible »

Une expérience collective, ludique et créative pour découvrir les techniques et conventions théâtrales.

Initiation à la pratique théâtrale dans un espace d’expression où chacun.e peut énoncer son opinion et manifester ses sentiments dans un cadre bienveillant et sans jugement.

de découvrir de façon toujours

Avec des jeux et exercices adaptés à tous les âges : jeux d’écoute, d’improvisations guidées, de récits collectifs, etc…

12h30-14h : auberge espagnole (repas partagé, sorti du sac)

14h-17h : Atelier teinture naturelle

D’abord nous irons dans le jardin à la recherche de plantes à tanin tinctoriales ( maximum une demi heure).

Puis nous réaliserons l’impression de ces végétaux en noir et blanc : un procédé simple pour révéler le pouvoir invisible des plantes.

Jusqu’à la révolution industrielle les plantes étaient utilisées pour leur principe colorant, les principales sont la garance pour le rouge, la gaude pour le jaune, l’indigo pour le bleu.

Les tanins contenus dans certaines écorces et noix, permettent le nuançage du clair au foncé.

Ces ateliers sont animés par les artistes de la Cie Médiane-nv, dans le cadre d’un financement par le Pays Lauragais.

Ils seront suivis, à l’automne, d’une représentation de leur nouveau spectacle La Stratégie de la Seiche 2.0

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Atelier théâtre et teinture naturelle théâtre teinture

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