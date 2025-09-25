JULIEN BING ET SON ONE MAN SHOW Caraman

JULIEN BING ET SON ONE MAN SHOW

CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Êtes-vous prêt à entendre toute la vérité, rien que la vérité, ou presque? Cette vérité qui change aussi vite que la société évolue. D’ailleurs, notre vérité d’hier est-elle la même que celle d’aujourd’hui?

Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec empathie, bienveillance (ou presque) sur des vérités qui dérangent les enfants dansent-ils vraiment bien à la fête de l’école?

Peut-on sauver son couple après une sixième rupture? Le féminisme est-il perçu comme un coup d’état pour certains hommes? Sommes-nous… Non, nous ne pouvons pas tout dire… Gardons un peu de suspense !

Avec un humour intelligemment maladroit, Julien Bing a un objectif rire avec tout le monde ! Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image instagrammable dans laquelle nous sommes tous piégés… Ou presque!

Attention, il prévient son public il va trop loin avec lui même, il s’insultera sur les réseaux sociaux, mettra fin à sa carrière, et s’il va vraiment trop loin, il s’attaquera en justice. Alors, si vous aussi, vous n’êtes pas parfaits aux yeux de cette époque qui voudrait que vous le soyez, venez le voir, vous lui ressemblez sûrement… Ou presque !

Entrée 25€

Infos et réservations 05 62 18 81 60 ou 06 11 90 89 08 25 .

CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

English :

Are you ready to hear the whole truth, and nothing but the truth, or almost the whole truth? A truth that changes as fast as society evolves. Is yesterday’s truth the same as today’s?

German :

Sind Sie bereit, die ganze Wahrheit zu hören, nichts als die Wahrheit, oder fast nichts als die Wahrheit? Die Wahrheit, die sich so schnell ändert, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ist die Wahrheit von gestern die gleiche wie die von heute?

Italiano :

Siete pronti a sentire tutta la verità, nient’altro che la verità, o quasi? Una verità che cambia con la stessa rapidità con cui si evolve la società. La verità di ieri è la stessa di oggi?

Espanol :

¿Está preparado para oír toda la verdad y nada más que la verdad, o casi toda la verdad? Una verdad que cambia tan rápidamente como evoluciona la sociedad. ¿La verdad de ayer es la misma que la de hoy?

