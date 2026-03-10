FÊTE DE LA NATURE Caraman

FÊTE DE LA NATURE

Pour fêter la nature, en cette fin de printemps, nous vous proposons de passer une partie de la journée autour du lac de l’orme blanc !

Cette fête de la nature se déroulera en deux moments

-À 10h30 Fascinante aventure en pleine nature, où les enfants pourront découvrir le monde merveilleux des insectes !

Initiation à la reconnaissance d’insectes, Recherche de ces créatures tout au bord du lac, et puis observation à la loupe avant de les relâcher.

-À 18h Embarquez avec Lauragais Nature pour découvrir les amphibiens.

Grenouilles, rainettes et autres crapauds n’auront plus de secrets pour vous ! .

LAC DE L’ORME BLANC Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

To celebrate nature at the end of spring, we invite you to spend part of the day around Lac de l’Orme Blanc!

