FÊTE DE LA NATURE Caraman samedi 23 mai 2026.
LAC DE L'ORME BLANC Caraman Haute-Garonne
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
2026-05-23
Pour fêter la nature, en cette fin de printemps, nous vous proposons de passer une partie de la journée autour du lac de l’orme blanc !
Cette fête de la nature se déroulera en deux moments
-À 10h30 Fascinante aventure en pleine nature, où les enfants pourront découvrir le monde merveilleux des insectes !
Initiation à la reconnaissance d’insectes, Recherche de ces créatures tout au bord du lac, et puis observation à la loupe avant de les relâcher.
-À 18h Embarquez avec Lauragais Nature pour découvrir les amphibiens.
Grenouilles, rainettes et autres crapauds n’auront plus de secrets pour vous ! .
LAC DE L’ORME BLANC Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr
English :
To celebrate nature at the end of spring, we invite you to spend part of the day around Lac de l’Orme Blanc!
