SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON HALLE DE CARAMAN Caraman

Caraman

SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON

HALLE DE CARAMAN 2 Rue Victor Hugo Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:15:00

fin : 2026-05-20 17:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Laissez‑vous émerveiller par un spectacle poétique où objets, musique et imagination prennent vie pour créer mille histoires à inventer.

Un spectacle tout jeune public qui éveille l’imaginaire !

Imaginez sur scène une plasticienne-marionnettiste qui donne vie à du papier, à des bouts de bois ou du carton. Un musicien l’accompagne de sa guitare à la corde sensible. Ensemble ils jouent, cherchent, transforment, détournent. Leur imagination étonnante fait apparaître des tamanoirs dansants ou des nuages de barbe à papa.

Ce spectacle poétique et ludique, de la Compagnie Les Voyageurs immobiles, propose à chaque spectateur la liberté d’inventer sa propre histoire. .

HALLE DE CARAMAN 2 Rue Victor Hugo Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr

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English :

Let yourself be amazed by a poetic show where objects, music and imagination come to life to create a thousand stories to invent.

L’événement SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON Caraman a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE