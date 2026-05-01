SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON HALLE DE CARAMAN Caraman
SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON HALLE DE CARAMAN Caraman mercredi 20 mai 2026.
Caraman
SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON
HALLE DE CARAMAN 2 Rue Victor Hugo Caraman Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:15:00
fin : 2026-05-20 17:45:00
Date(s) :
2026-05-20
Laissez‑vous émerveiller par un spectacle poétique où objets, musique et imagination prennent vie pour créer mille histoires à inventer.
Un spectacle tout jeune public qui éveille l’imaginaire !
Imaginez sur scène une plasticienne-marionnettiste qui donne vie à du papier, à des bouts de bois ou du carton. Un musicien l’accompagne de sa guitare à la corde sensible. Ensemble ils jouent, cherchent, transforment, détournent. Leur imagination étonnante fait apparaître des tamanoirs dansants ou des nuages de barbe à papa.
Ce spectacle poétique et ludique, de la Compagnie Les Voyageurs immobiles, propose à chaque spectateur la liberté d’inventer sa propre histoire. .
HALLE DE CARAMAN 2 Rue Victor Hugo Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr
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English :
Let yourself be amazed by a poetic show where objects, music and imagination come to life to create a thousand stories to invent.
L’événement SPECTACLE DE MARIONETTES CARTON Caraman a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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