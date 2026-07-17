Journée de sensibilisation au livre de photographie, Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, Niort

Informations pratiques

Journée de sensibilisation au livre de photographie Vendredi 18 septembre, 10h00 Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Nous proposons, pendant une journée, un programme de sensibilisation à l’édition de livres de photographie à l’attention des professionnels du livre et de la photographie. Il s’agira de faire découvrir cet objet éditorial singulier qu’est le livre de photographie et de réfléchir ensemble à l’accompagnement des lecteurs. Pendant une journée, des professionnels œuvrant à inventer, fabriquer, diffuser et conserver les livres de photographie échangeront et viendront présenter leurs activités, raconter comment ils envisagent cet objet éditorial.

Afin de diffuser le livre de photographie nous mobilisons ici les professionnels du livre et de la photographie. Les pratiques et usages professionnels de ces acteurs sont très importants et peuvent véritablement porter le livre de photographie vers de nouveaux publics.

Plusieurs journées sont prévues tout au long de l’année 2026-2027. Pour commencer nous organisons une journée de sensibilisation à Niort le 18 septembre 2026 en partenariat avec l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine (ALCA), le réseau des Médiathèques d’agglo de Niort et la Villa Pérochon.

Aperçu du programme :

Matinée à la médiathèque Pierre Moinot, Niort

Les livres de photographie.

Présentation animée de plusieurs maisons d’éditions et livres récents publiés au sein de France Photobook, en présence de plusieurs éditeurs et éditrices.

L’objet-livre

Un·e éditeur·ice autour d’un exemple précis avec un·e photographe suivant la genèse et les étapes de création collective du livre

La place du livre de photographie au sein des bibliothèques et médiathèques

Quels enjeux ? Comment lui faire une place ? Comment proposer ce genre éditorial au lecteur ?

Après-midi à la Villa Pérochon, Niort

La diffusion des livres de photographie en librairie

Comment mettre en avant le livre de photographie au sein de la librairie ? Quelles pratiques professionnelles pour les libraires ?

Paroles de libraires et d’un diffuseur-distributeur.

Exposition / Livre de photographie : quelles différences, quelles passerelles, quelles possibilités ?

Ces deux objets sont investis par les photographes. Comment les appréhendent -il et comment ces deux objets singuliers peuvent se mettre en lumière mutuellement ?

Conclusion & Pot de l’amitié

Lien d’inscription bientôt disponible

Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique 64 rue Paul François Proust, 79000 Niort, France Niort 79000 Bellune Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549245818 http://www.cacp-villaperochon.com [{« type »: « link », « value »: « https://francephotobook.fr/ »}]

Nous proposons, pendant une journée, un programme de sensibilisation à l’édition de livres de photographie à l’attention des professionnels du livre et de la photographie. Il s’agira de faire…

©Virginie Sueur