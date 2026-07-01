Journée découverte des métiers, MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun), Loudun

Informations pratiques

Journée découverte des métiers Lundi 6 juillet, 09h30, 14h00 MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00

L’ERIP Loudunais et la MLNV organisent une journée découverte des métiers avec l’atelier des idées des métiers le lundi 06 juillet 2026 de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, dans les locaux de la MLNV Loudun :

Au programme :

– Répondez à un quiz sur vos centres d’intérêts,

– Plongez dans votre futur métier en 360°.

Cet atelier est gratuit et ouvert à tout public, quels que soient l’âge et la situation.

Inscription au 05 49 22 40 89 ou par mail à erip-loudunais@mlnv.fr

MLNV Mission locale Nord Vienne (Loudun) 2 Rue de la Fontaine d’Adam, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549224089 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-loudun@mlnv.fr »}] [{« link »: « mailto:erip-loudunais@mlnv.fr »}]

L’ERIP organise une journée découverte des métiers avec l’atelier des idées des métiers Découverte Métiers