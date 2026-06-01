Le Breuil

Journée découverte Moulin de Montciant

route de Montciant Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

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route de Montciant Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 09

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English :

RURAL HERITAGE AND MILLS DAY

L’événement Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse