Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil

Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil vendredi 26 juin 2026.

Adresse : route de Montciant

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Le Breuil

Journée découverte Moulin de Montciant

route de Montciant Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
  .

route de Montciant Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RURAL HERITAGE AND MILLS DAY

L’événement Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Le Breuil (Allier)