Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil
Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil vendredi 26 juin 2026.
Le Breuil
Journée découverte Moulin de Montciant
route de Montciant Le Breuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
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route de Montciant Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 09
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English :
RURAL HERITAGE AND MILLS DAY
L’événement Journée découverte Moulin de Montciant Le Breuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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