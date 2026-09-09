Informations pratiques

Brest

Journée des Abris

Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Cette journée est organisée dans le cadre des cérémonies commémoratives de la Libération de Brest. Elles se dérouleront successivement sur quatre sites pour rendre hommage aux nombreuses victimes civiles des bombardements.

Déroulé des cérémonies

9h15 Abri de Saint-Pierre (mur d’enceinte de l’église, route des Quatre-Pompes)

10h00 Abri de Lambézellec (bois de la Brasserie, rue Marguerite Duras)

10h45 Abri de l’Hôpital Ponchelet (entrée rue Jules Guesde)

11h15 Abri Sadi Carnot (entrée rue Emile Zola partie haute) .

Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Journée des Abris Brest a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue