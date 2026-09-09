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AGENDA · Brest

Journée des Abris Brest

mercredi 9 septembre 2026 · Brest

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
Divers lieux
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Journée des Abris

Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Cette journée est organisée dans le cadre des cérémonies commémoratives de la Libération de Brest. Elles se dérouleront successivement sur quatre sites pour rendre hommage aux nombreuses victimes civiles des bombardements.

Déroulé des cérémonies
9h15 Abri de Saint-Pierre (mur d’enceinte de l’église, route des Quatre-Pompes)
10h00 Abri de Lambézellec (bois de la Brasserie, rue Marguerite Duras)
10h45 Abri de l’Hôpital Ponchelet (entrée rue Jules Guesde)
11h15 Abri Sadi Carnot (entrée rue Emile Zola partie haute)   .

Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Journée des Abris Brest a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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