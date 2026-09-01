Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Journée des activités nautiques et forum des associations

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Fort-Mahon-Plage vous propose une journée dédiée aux sports nautiques et de plage.

Vous trouverez également différents stands de présentation des associations fort-mahonnaises de 9h30 à 12h30.

Le programme

– Forum des associations de 9h30 12h30

– Baptême de char à voile

– Sortie en bateau

– Pêche en mer

– Exposition de vieux chars à voile

– Découverte du rôle de sauveteur en mer

Fort-Mahon-Plage vous propose une journée dédiée aux sports nautiques et de plage.

Vous trouverez également différents stands de présentation des associations fort-mahonnaises de 9h30 à 12h30.

Le programme

– Forum des associations de 9h30 12h30

– Baptême de char à voile

– Sortie en bateau

– Pêche en mer

– Exposition de vieux chars à voile

– Découverte du rôle de sauveteur en mer .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Fort-Mahon-Plage invites you to a day dedicated to water and beach sports.

You’ll also find various booths showcasing Fort-Mahon-Plage’s local organizations from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

The program:

– Organization Fair from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

? Sailboat Baptism

? Boat trip

? Deep-sea fishing

? Exhibition of vintage sailboats

? Introduction to the role of a lifeguard at sea

L’événement Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-07 par OT DE FORT MAHON