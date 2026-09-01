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AGENDA · Fort-Mahon-Plage

Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage

samedi 26 septembre 2026 · Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
80120 Fort-Mahon-Plage
Département
Somme
Tarif

Fort-Mahon-Plage

Journée des activités nautiques et forum des associations

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Fort-Mahon-Plage vous propose une journée dédiée aux sports nautiques et de plage.
Vous trouverez également différents stands de présentation des associations fort-mahonnaises de 9h30 à 12h30.

Le programme
– Forum des associations de 9h30 12h30
– Baptême de char à voile
– Sortie en bateau
– Pêche en mer
– Exposition de vieux chars à voile
– Découverte du rôle de sauveteur en mer
Fort-Mahon-Plage vous propose une journée dédiée aux sports nautiques et de plage.
Vous trouverez également différents stands de présentation des associations fort-mahonnaises de 9h30 à 12h30.

Le programme
– Forum des associations de 9h30 12h30
– Baptême de char à voile
– Sortie en bateau
– Pêche en mer
– Exposition de vieux chars à voile
– Découverte du rôle de sauveteur en mer   .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fort-Mahon-Plage invites you to a day dedicated to water and beach sports.
You’ll also find various booths showcasing Fort-Mahon-Plage’s local organizations from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

The program:
– Organization Fair from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
? Sailboat Baptism
? Boat trip
? Deep-sea fishing
? Exhibition of vintage sailboats
? Introduction to the role of a lifeguard at sea

L’événement Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-07 par OT DE FORT MAHON

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