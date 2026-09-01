Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage
samedi 26 septembre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Journée des activités nautiques et forum des associations
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Fort-Mahon-Plage vous propose une journée dédiée aux sports nautiques et de plage.
Vous trouverez également différents stands de présentation des associations fort-mahonnaises de 9h30 à 12h30.
Le programme
– Forum des associations de 9h30 12h30
– Baptême de char à voile
– Sortie en bateau
– Pêche en mer
– Exposition de vieux chars à voile
– Découverte du rôle de sauveteur en mer
Fort-Mahon-Plage vous propose une journée dédiée aux sports nautiques et de plage.
Vous trouverez également différents stands de présentation des associations fort-mahonnaises de 9h30 à 12h30.
Le programme
– Forum des associations de 9h30 12h30
– Baptême de char à voile
– Sortie en bateau
– Pêche en mer
– Exposition de vieux chars à voile
– Découverte du rôle de sauveteur en mer .
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Fort-Mahon-Plage invites you to a day dedicated to water and beach sports.
You’ll also find various booths showcasing Fort-Mahon-Plage’s local organizations from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
The program:
– Organization Fair from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
? Sailboat Baptism
? Boat trip
? Deep-sea fishing
? Exhibition of vintage sailboats
? Introduction to the role of a lifeguard at sea
L’événement Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-03-07 par OT DE FORT MAHON
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