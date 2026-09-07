AGENDA · Tourcoing
Journée des Amis des musée, MUba Eugène Leroy, Tourcoing
dimanche 11 octobre 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing
Informations pratiques
Journée des Amis des musée Dimanche 11 octobre, 15h00 MUba Eugène Leroy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Les Amis du MUba deviennent médiateurs d’un jour et vous invitent à découvrir leurs coups de cœur parmi les œuvres exposées au musée.
MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Proposé par les Amis du MUba Amis du MUba Visite thématique
© MUba Eugène Leroy
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