Journée des Amis des musée, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Journée des Amis des musée Dimanche 11 octobre, 15h00 MUba Eugène Leroy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Les Amis du MUba deviennent médiateurs d’un jour et vous invitent à découvrir leurs coups de cœur parmi les œuvres exposées au musée.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Proposé par les Amis du MUba Amis du MUba Visite thématique

© MUba Eugène Leroy