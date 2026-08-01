Journée des Artistes à l’Oeuvre Seurre
dimanche 30 août 2026 · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Journée des Artistes à l’Oeuvre
Quai du Nord Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Ce n’est plus un évènement, c’est devenu Le Rendez-Vous entre des artistes qui créent en live et un public toujours plus nombreux et curieux de découvrir leurs différents talents!
Plus d’une centaine d’artistes vous donnent rendez-vous sur le Quai du Nord à Seurre le dimanche 30 août 2026 de 9h à 18h30 pour la Journée des Artistes à l’Oeuvre.
Des ateliers seront proposés par certains. Entrée gratuite. Vote du public pour l’artiste préféré. Sur place Guinguette et food-trucks. .
Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 96 57 29 caroleperrau@sfr.fr
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English : Journée des Artistes à l’Oeuvre
L’événement Journée des Artistes à l’Oeuvre Seurre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives de Saône
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