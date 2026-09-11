Journée des associations de patients en hématologie CHU Hôpital Hôtel Dieu Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À l’occasion du mois consacré aux cancers du sang, le CHU de Nantes organise cette journée qui réunira associations de patients et professionnels de santé autour des nombreuses dimensions de l’accompagnement en hématologie.Stands, ateliers interactifs et démonstrations au programme :• La réalité virtuelle,• Le vélo connecté avec Kinomap,• La musicothérapie,• Les soins dispensés par la socio esthéticienne d’hématologie.Rendez-vous le 29 septembre, de 10h à 16h, au 8e étage dans le hall de l’Hôtel-Dieu???? Découvrez aussi l’exposition « CAR-T cells en miniatures »

CHU Hôpital Hôtel Dieu Centre-ville Nantes 44000

02 40 08 33 33 http://www.chu-nantes.fr https://www.chu-nantes.fr/journee-des-associations-de-patients-en-hematologie-4eme-edition



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