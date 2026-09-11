UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Journée des associations de patients en hématologie CHU Hôpital Hôtel Dieu Nantes

mardi 29 septembre 2026 · CHU Hôpital Hôtel Dieu · Nantes

Journée des associations de patients en hématologie CHU Hôpital Hôtel Dieu Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
CHU Hôpital Hôtel Dieu
Adresse
1 Place Alexis Ricordeau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 10:00 – 16:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

À l’occasion du mois consacré aux cancers du sang, le CHU de Nantes organise cette journée qui réunira associations de patients et professionnels de santé autour des nombreuses dimensions de l’accompagnement en hématologie.Stands, ateliers interactifs et démonstrations au programme :• La réalité virtuelle,• Le vélo connecté avec Kinomap,• La musicothérapie,• Les soins dispensés par la socio esthéticienne d’hématologie.Rendez-vous le 29 septembre, de 10h à 16h, au 8e étage dans le hall de l’Hôtel-Dieu???? Découvrez aussi l’exposition « CAR-T cells en miniatures »

CHU Hôpital Hôtel Dieu Centre-ville Nantes 44000
02 40 08 33 33 http://www.chu-nantes.fr https://www.chu-nantes.fr/journee-des-associations-de-patients-en-hematologie-4eme-edition


Afficher la carte du lieu CHU Hôpital Hôtel Dieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)