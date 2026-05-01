Lavérune

JOURNÉE DES JARDINS

Place de la Mairie Lavérune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Ne manquez pas la journées des jardins à Lavérune le dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h !

Au programme de la 28e édition marchés, animations, exposition photos

Ne manquez pas la journées des jardins à Lavérune le dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h !

Au programme de la 28e édition

►Marchés

Marché aux plantes pépiniéristes, horticulteurs

Marché artisanal produits artisanaux, objets d’art

Marché de produits fermiers et du terroir

►Animations

Ateliers divers avec l’association Brouette & Chlorophylle

Troc échange de plantes et graines pensez à apporter des boutures !

Animations pour les enfants, tombola.

Point conseil jardinage toute la journée par Catherine Garnier.

►Exposition photos

Le parc du château de Lavérune arbres, flore et faune par le Club Photo Lavérune .

Place de la Mairie Lavérune 34880 Hérault Occitanie

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English :

Don’t miss Garden Days in Lavérune on Sunday, May 17, 2026 from 10am to 6pm!

On the program for the 28th edition: markets, events, photo exhibition..

L’événement JOURNÉE DES JARDINS Lavérune a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER