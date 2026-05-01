JOURNÉE DES JARDINS Lavérune
JOURNÉE DES JARDINS Lavérune dimanche 17 mai 2026.
Lavérune
JOURNÉE DES JARDINS
Place de la Mairie Lavérune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Ne manquez pas la journées des jardins à Lavérune le dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h !
Au programme de la 28e édition marchés, animations, exposition photos
Ne manquez pas la journées des jardins à Lavérune le dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h !
Au programme de la 28e édition
►Marchés
Marché aux plantes pépiniéristes, horticulteurs
Marché artisanal produits artisanaux, objets d’art
Marché de produits fermiers et du terroir
►Animations
Ateliers divers avec l’association Brouette & Chlorophylle
Troc échange de plantes et graines pensez à apporter des boutures !
Animations pour les enfants, tombola.
Point conseil jardinage toute la journée par Catherine Garnier.
►Exposition photos
Le parc du château de Lavérune arbres, flore et faune par le Club Photo Lavérune .
Place de la Mairie Lavérune 34880 Hérault Occitanie
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English :
Don’t miss Garden Days in Lavérune on Sunday, May 17, 2026 from 10am to 6pm!
On the program for the 28th edition: markets, events, photo exhibition..
L’événement JOURNÉE DES JARDINS Lavérune a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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